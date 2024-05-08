Hikmet Karaman çizmelerini giydi

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Hikmet Karaman çizmelerini giydi
Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başlarken teknik direktör Hikmet Karaman antrenmanda adeta tozu dumana kattı.

Adana Demirspor, Süper Lig’in 36. haftasında evinde Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Karaman’ın idman sırasında oldukça hırslı olması dikkatlerden kaçmadı.

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Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Adana Demirspor, 12 Mayıs Pazar günü Gaziantep FK ile Yeni Adana Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Öte yandan mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, “Mavi Şimşeklerimiz, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı” denildi.


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