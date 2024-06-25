Ayşe Ateş Yeniçağ'ın manşeti ile Bahçeli'ye yanıt verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ayşe Ateş Yeniçağ'ın manşeti ile Bahçeli'ye yanıt verdi

Eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, Devlet Bahçeli’nin bugünkü grup toplantısında, Sinan Ateş’in 1 Temmuz’da görülecek davasına yalnızca avukatları ile katılacağını açıklamasının ardından Bahçeli’ye Yeniçağ’ın manşeti ile yanıt verdi.

MHP genel başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında hem gündeme ilişkin konulara değindi hem de Ankara’da katledilen eski ülkü ocakları başkanı Sinan Ateş’in 1 Temmuz’da görülecek olan davasına sadece avukatları ile katılacağını açıkladı “1 Temmuz'daki davaya sadece avukatlarımız katılacak, bunun dışında kimse ortalıkta bulunmayacaktır. Kim ne biliyorsa mahkemeye sunsun da hepsinin ense tıraşını görelim”

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Bahçeli’nin grup toplantısının sona ermesinin ardından Ayşe Ateş sosyal medya hesabından Yeniçağ’ın manşeti ile Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi.

Ayşe Ateş yanıtında şu ifadeleri kullandı:

“ MHP, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in katline ilişkin görülecek olan siyasi cinayet davasına avukatları düzeyinde katılacakmış. Peki, neden? Müşteki değiller. Sanık olmadıklarını da tekrar tekrar ifade ettiler. Eminim ki kamuoyu da benimle aynı soruyu soruyordur: O hâlde ne işiniz var Sincan’da.”

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