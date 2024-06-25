Devlet Bahçeli: Sinan Ateş davasına sadece avukatlarımız katılacak

MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin haftalık grup toplantısında net ve flaş açıklamalarda bulundu. 1 Temmuz tarihinde görülecek olan Sinan Ateş davasına sadece avukatlarının katılacağını ifade eden Bahçeli, ilk defa grup toplantısını oturarak yaptı.

Bahçeli’nin tansiyon rahatsızlığı nedeni ile toplantısını oturarak yaptığı ve normal saatinden gecikmeli olarak toplantıya başladığı da görüldü.

Bahçeli'nin grup toplantısından satır başları şu şekilde:

CUMHUR İTTİFAKI’NIN GELECEĞİ:

Kaostan nemalanan mayası bozuk çevrelerinde şu günlerde faal olduklarını görüyoruz. İç huzur ve istikrar ortamını zedelemek amacıyla bir kampanya ilerleyiş kaydetmektedir. Tatlı su kurnazı eski tüfekler yozlaşmış elitler karanlık odaklar dış bağlantılı maşalar partimizin ittifakımızın aleyhine psikolojik harp tehditlerinde bulunan kansızlar operasyon yürütmektedir. Cumhur İttifakı Türk milletinin ruh köküdür ve kararlılıkla yoluna devam edecektir. Cumhur İttifakı dağılırsa dışarıdan güdümlü işbirlikçiler bayram edeceklerdir. Onların bayramı Türk milletinin ve Türkiye'nin matemidir. Onlara bayram değil layık oldukları zilleti her aşama ve seviyede yaşatacağız.

ÖZGÜR ÖZEL’E TÜRKİYE İTTİFAKI ELEŞTİRİSİ:

Özgür Özel'e verilmiş ev ödevi listesinde MHP ile uğraşma görevine koyulmuştur. Bu zatın her meselede partimizi zan altında bırakma gayreti siyasi ahlakla bağdaşmamaktadır. Bizi Türkiye İttifakı adıyla kurulduğu söylenen çatısı akan üzerine baykuşların konduğu harabeye davet etmesi tam bir akıl tutulmasıdır. Kurnaza bakar mısınız? Cumhur İttifakı'na karşı başlattığı yarma harekatını takdim etmek suretiyle olmadık metodları devreye sokuyor.

SİNAN ATEŞ DAVASI:

Bizi Türkiye İttifakı adıyla kurulduğu söylenen dahası çatısı akan, üzerine baykuşların konduğu arabaya davet etmesi tam bir akıl tutulmasıdır

Kurnaza bakar mısınız, Cumhur İttifakı’na karşı başlattığı yarma harekâtını takdim etmek suretiyle olmadık metotları devreye sokuyor.

Bir adli vakadan dolayı MHP’yi karalamaya namertçe tevessül ederler. Başlayacak malum cinayet davasıyla partimizi ve ülkü ocaklarını ilişkilendirmek için tek ayak üzerinde kırk yalan söylerler. Şu husus özellikle ifade etmeye mecburum, kimin kimlerle iş tutuştuğunu, sağda sola neler konuşulduğunu, hangi iftira düzeneklerinin hazırlandığını çok iyi biliyor ve bunların hepsini takip ediyoruz. Davamızı üç beş çapulcunun keyfine göre yargılatamayız.

1 Temmuz’da başlayacak söz konusu davaya sadece avukatlarımız katılacak bunun dışındaki hiç kimse ortada bulunmayacaktır. Herkes eteğindeki taşı döksün de şahit olalım.

İZZET ULVİ YÖNTER VE SEMİH YALÇIN’A SAHİP ÇIKTI:

Bahçeli Özgür Özel’in Sinan Ateş cinayeti hakkında işaret ettiği Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter’e de sahip çıkan Bahçeli: “Bu şahsın o iki kişi diyerek sistematik suçlayıp saldırdığı değerli arkadaşlarım, benim ülküdaşlarımdır ve partimizin saygın isimleridir."