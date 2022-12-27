Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak İbrahim Tatlıses itirafı

İbrahim Tatlıses ile 2011-2013 yılları arasında evli kalan ve Elif Ada isminde bir kızı olan Ayşegül Yıldız, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu ve Tatlıses hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tatlıses'in geçirdiği kazadan ve yaşadığı aşktan bahseden Yıldız, babasının ölümünden sonra yaşadıklarını da anlattı.

"BABAM HAYATTA OLSAYDI İBRAHİM TATLISES'LE BİRLİKTE OLMAYABİLİRDİM"

"Babanı erken kaybetmemiş olsaydın İbrahim Tatlıses'le birlikte olur muydun?" sorusuna da cevap veren Yıldız, "Olmayabilirdi. Tam bilmiyorum ama İbrahim Bey hayatımda olmayabilirdi. Babam olsaydı hayatıma girmeyebilirdi. Babama çok düşkündüm ve o dönem ölümünden çok sonra her şey sıcağı sıcağınayken oldu. Ben İbrahim Bey'i çok sevdim ve insanlar bunu bir türlü kabul edemedi. Aşkın gözü kördür ve ben korkmadım. Ben İbrahim Bey'i korkulacak biri olarak da görmedim.” dedi.

