İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız Survivor Semih ile aşk iddialarına cevap verdi. "Bekar bir insanım"

İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın adı bir süredir Semih Öztürk ile anılıyor. Yıldız iddialar sonrası "Semih Öztürk’ü tanımıyorum" deyince Bircan Bali'den tepki gördü. Ayşegül Yıldız daha sonra ise "Ben bekar bir insanım" dedi.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız Survivor Semih ile aşk iddialarına cevap verdi. "Bekar bir insanım"

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın Semih Öztürk ile birlikte olduğu iddiası gündeme geldi. Önce "Semih Öztürk'ü bilmiyorum yanlış anlaşılmak da istemem ama kendisini tanımıyorum" diyen Yıldız yaklaşık 50 dakika sonra, "Bursalı zaten o kardeşimiz" deyince Bircan Bali küplere bindi.

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Bircan Bali, "Semih'le beraber en az 10 kere oturduğunu biliyorum ben Semih'in ona yürüdüğünü de biliyorum. Bu hanımefendi yalan söylüyor, bana dava da açabilirsin" diyerek Ayşegül Yıldız'a sert çıktı.

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"SEMİH İLE SAMİMİ FOTOĞRAFIM VARMIŞ..."

Ayşegül Yıldız daha sonra gündem olunca "Sevgilim de olabilir ben bekar bir insanım neyi sorguluyorsunuz anlamadım! Size rapor mu vereceğim hayatımla ilgili. Elinizde benim Semih ile samimi fotoğrafım varmış ya niye paylaşmadınız?" diyerek sert çıktı.

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