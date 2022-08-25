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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız: Kızım araçta değil

Bodrum Yalıkavak'ta kaza geçiren İbrahim Tatlıses’in, sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama eski eşi Ayşegül Yıldız’dan geldi. Yıldız, kızı Elif Ada'nın araçta olmadığını söyledi.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 12:34
Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 14:00
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İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan kaza açıklaması geldi. Çok şükür kızım da arabada değilmiş

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız: Kızım araçta değil
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu araç, Yalıkavak yolu üzerinde şarampole yuvarlandı. Kazada Tatlıses'in araçta sıkıştığı belirtilirken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tatlıses araçtan çıkarılırken, kaza sırasında kızının da yanında olduğu ifade edildi.

AYŞEGÜL YILDIZ’DAN AÇIKLAMA

Ayşegül Yıldız’dan İbrahim Tatlıses’in geçirdiği kazaya ilişkin açıklama

İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama eski eşi Ayşegül Yıldız’dan geldi.

2. Sayfa’ya konuşan Yıldız şunları söyledi:

“İbrahim Bey’le az önce telefonla konuştum, çok şükür iyi. Araçta sıkıştığı yerden çıkartma çalışmaları sürüyormuş. Kızım Elif Ada’yı Bodrum’da teyzesini bırakıp, İstanbul’a dönmüştüm. Bu kaza haberini duyunca ömrümden ömür gitti. Çok şükür kızım da arabada değilmiş.”

İBRAHİM TATLISES’İN İLK SÖZLERİ: BENİ ARAÇLA BİRLİKTE ÇIKARIN

Muğla Bodrum’da trafik kazası geçiren ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sabah saatlerinde Yalıkavak yolu üzerinde seyir halindeyken bir kamyon ile çarpan araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses’in bilincinin açık ve konuşabildiği öğrenilirken, Tatlıses’in “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız” dediği kaydedildi.

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