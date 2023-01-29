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İbrahim Tatlıses'e kanlı tehdit: Ben bu kanı dökeceğim...

İbrahim Tatlıses'e şiirlerini ulaştırmaya çalışan bir kişinin telefonda "Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim" dediği iddia edildi. Yakalanan ve suçlamaları reddeden şüpheli hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 13:21
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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'e ulaşmak isteyen bir kişi telefonla tehdit etti.

İbrahim Tatlıses'e kanlı tehdit: Ben bu kanı dökeceğim...
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Şarkıcı İbrahim Tatlıses'e ait İstanbul Kağıthane'de bulunan prodüksiyon şirketine 30 Aralık'ta telefon açan 53 yaşındaki Ercan Y., isimli kişi ünlü sanatçıya ulaşmak istediğini söyledi.

Telefonu açan şirket çalışanı arama nedenini sorunca Ercan Y., şiir yazdığını ve İbrahim Tatlıses'in de incelemesini istedi. İddiaya göre şirket çalışanı Leyla Y., Tatlıses'in İzmir'de olduğunu belirtince Ercan Y., şirket çalışanına, 'Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim' diye tehdit mesajı verdi. 

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre Leyla Y. durumu Tatlıses'e bildirdi. Şirket avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.

ŞÜPHELİ ŞAHIS TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede aramayı Ercan Y.'nin yaptığı tespit edildi. Ercan Y. aradığını kabul etti ancak tehdit iddiasının doğru olmadığını söyledi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüphelinin üzerine atılı 'tehdit' suçunu işlediğini belirterek 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

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Bahçeli Türkeş
29.01.2023 14:04
Hasan kardeş kendine gel o bir imparator villada türk mü olması gerek ayıp şey sanatçı neticede  
 
Mustafa bey
29.01.2023 13:58
Hep zararlı bir insandı hiç topluma örnek olmadi sanatçı dediğin topluma örnek olur ülkesine milletine yararlı islerde bulunur yaşadığı hayat örnek olmalı nerde mağaradan gelenden ne olur  
 
Hasan Yuksek
29.01.2023 13:44
Bu yaramaz her yönüyle Türk lige vatana kötü örnek olan her türlü zararlı faaliyetlerin içinde olan bu insana haberlerinizde yer vermenizi üzüntüyle karşılıyorum.  
 
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