İbrahim Tatlıses'e kanlı tehdit: Ben bu kanı dökeceğim...

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'e ait İstanbul Kağıthane'de bulunan prodüksiyon şirketine 30 Aralık'ta telefon açan 53 yaşındaki Ercan Y., isimli kişi ünlü sanatçıya ulaşmak istediğini söyledi.

Telefonu açan şirket çalışanı arama nedenini sorunca Ercan Y., şiir yazdığını ve İbrahim Tatlıses'in de incelemesini istedi. İddiaya göre şirket çalışanı Leyla Y., Tatlıses'in İzmir'de olduğunu belirtince Ercan Y., şirket çalışanına, 'Yemin olsun ben bu kanı dökeceğim' diye tehdit mesajı verdi.

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre Leyla Y. durumu Tatlıses'e bildirdi. Şirket avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.

ŞÜPHELİ ŞAHIS TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemede aramayı Ercan Y.'nin yaptığı tespit edildi. Ercan Y. aradığını kabul etti ancak tehdit iddiasının doğru olmadığını söyledi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüphelinin üzerine atılı 'tehdit' suçunu işlediğini belirterek 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.