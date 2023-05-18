Ayşenur Arslan'ın skandal sözlerine CHP'li isim ateş püskürdü: Ayşenur Arslan bir numaralı AKP'lidir

Yazar Eray Emin Aydemir, Ayşenur Arslan’ın “Osman Kavala, Selahattin Demirtaş için sandığa gitmeliyiz" sözlerine “Ayşenur Arslan bir numaralı AKP'lidir. Halk TV inanılmaz oy kaybettiriyor CHP'ye.” diyerek yüklendi.

Ayşenur Arslan'ın skandal sözlerine CHP'li isim ateş püskürdü: Ayşenur Arslan bir numaralı AKP'lidir

Editör: Ersoy Özdem

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’ne ilişkin değerlendirmede bulunurken ‘Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş için’ sandığa gidilmesi gerektiğini söyledi.

Arslan’ın sözlerine tepki gösteren Ünlü yazar Eray Emin Aydemir, “Ayşenur Arslan bir numaralı AKP'lidir. Halk TV inanılmaz oy kaybettiriyor CHP'ye.” ifadelerini kullandı.

Aydemir, CHP seçmeninin en az yüzde %10’unun Atatürk milliyetçisi olduğunu söyledi.

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NE OLDU

Seçmenlere çağrı yapan Arslan, şu ifadeleri kullandı:

Bakın Reisçilere ‘ölümüne ölümüne’, bu kadar çabuk moral bozulmasın.

Osman Kavala, Çiğdem Mater, Mücella Yapıcı, Selahattin Demirtaş, Selçuk Mızraklı; onlar için sandığa gitmek gerekiyor. Daha kim bilir ne için

Çocuklarınız için sandığa gitmeniz gerekiyor. Doğru dürüst çağdaş bir ülkede yaşasınlar, çağdaş bir eğitim alsınlar diye… Eurovision’u seyretsin diye… Daha ne diyeyim.

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