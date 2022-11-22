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Çıray'dan Akar'a yanıt: İlk defa küfreden bir Genelkurmay Başkanı ile karşılaşıyorum

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "Nah alırsınız" sözlerine Aytun Çıray "Ne ayıp! İlk defa küfreden bir Genelkurmay Başkanı ile karşılaşıyorum." sözleriyle yanıt verdi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 16:42
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Aytun Çıray'dan Hulusi Akar'a yanıt: İlk defa küfreden bir Genelkurmay Başkanı ile karşılaşıyorum

Çıray'dan Akar'a yanıt: İlk defa küfreden bir Genelkurmay Başkanı ile karşılaşıyorum
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Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İYİ Partili Aytun Çıray arasında "çuval" tartışması yaşandı.

Türk askerinin başına çuval geçiren ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Raymond Odierno’dan liyakat madalyası almasını gündeme getirdi ve “O ödülü niye aldınız?” diye sordu.

Görüşme ikili arasında atışma olarak devam ederken Akar, en sonunda, "Karşına kamerayı koy, şov yapmak için. Biraz sonra bunları yayınlayacaksın, oy alacaksın. Nah alırsın böyle oy." dedi.

Aytun Çıray ise yanıt olarak, "Siz bu memlekette Genelkurmay Başkanlığı yaptığınız he. Ne ayıp! İlk defa küfreden bir Genelkurmay Başkanı ile karşılaşıyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde müsteşarlık yapmış, devletin ne demek olduğunu bilen biriyim. Akıl vermeyin." şeklinde yanıt verdi.

Devamında Akar, "Bozulmuşsun." derken Çıray, "Sizsiniz bozuk." dedi. Akar ise "Sen bozuksun. Yazıklar olsun." şeklinde yanıt verdi.

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