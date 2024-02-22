Ayva çekirdeğini asla atmayın

Ayva çekirdeği küçük ama etkili bir doğal şifadır. İçindeki vitamin ve mineraller sayesinde pek çok faydası vardır. İşte o faydaları...

Ayva çekirdeği çayı, Afganistan’da akciğer enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan geleneksel bir yöntemdir.

Ayva çekirdeği suyu, limon veya bal ile tatlandırılarak öksürüğe karşı ev yapımı bir şurup olarak tüketilebilir.

Ayva çekirdeği, yorgunluk ve halsizliği gidermek için enerji verici bir besindir.

Ayva çekirdeği, her türlü hastalığa karşı koruyucu ve iyileştirici bir rol oynar.

Ayva çekirdeği, cilt sağlığı için de çok değerlidir.

Ayva çekirdeği, potasyum, kalsiyum ve A, B, C vitaminleri bakımından zengindir. Bu da bağışıklık sistemini güçlendirir.

Ayva çekirdeği, cildi temizler, nemlendirir, yumuşatır ve canlandırır.

Ayva çekirdeği ile yapılan maskeler, siyah nokta ve sivilce oluşumunu önler ve tedavi eder.

Ayva çekirdeği peeling etkisi ile cildi ölü hücrelerden arındırır ve parlaklık verir.

Ayva çekirdeği, sıcak suda bekletilerek hazırlanan bir su ile öksürüğü keser.

Ayva çekirdeği suyu, hamile kadınların doğumlarını kolaylaştıran bir içecek olarak bilinir.

NEYE İYİ GELİR?

Ayva çekirdeği, göğüs ucu yaralarını çabucak iyileştiren, hücre yenileyici bir şifadır.

Hamile ve emziren kadınlar, bu bilgiyi rahatlıkla paylaşabilir ve deneyebilirler. Ayva çekirdeği kullanan annelerden olumlu geri bildirimler alınmıştır.

Ayva çekirdeği, bir kaşık limon suyu ile karıştırılarak saç jölesi olarak kullanılabilir. Bu, saçınız için en doğal ve sağlıklı jöledir.

Ayva çekirdeği, kızarıklık ve kaşıntıya neden olan durumlarda egzama tedavisinde etkilidir. Cildi yatıştırır ve nefes almasını sağlar.

Ayva çekirdeği ile cilt bakımı yaparak, kimyasal ve zararlı maddeler içeren cilt ürünlerinden uzak durabilirsiniz.

Ayva, meyve olarak olduğu kadar reçel olarak da lezzetli ve faydalıdır.

Ekşi tadıyla, reçellerde kendine hayran bırakır.

Ayva çekirdeği, ergenlik döneminde ve stresli zamanlarda, yüzdeki sivilceleri hızla geçiren bir çözümdür.

Ayva çekirdeği, cilt lekelerine karşı da etkilidir. Doğanın mucizevi taneciklerinden biridir.

Ayva çekirdeği, emziren annelerin sık karşılaştığı bir soruna da çözüm olur.