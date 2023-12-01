Ayvacık açıklarında 110 kaçak yakalandı

Çanakkale Ayvacık açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri düzenlediği operasyonlarda 110 kaçak göçmen yakaladı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin, Türk karasularına geri iterek ölüme terk ettiği 29 kaçak göçmen kurtarıldı.

KAYNAK: İHA
Ayvacık açıklarında 110 kaçak yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botları ‘TCSG-8’ ve ‘KB-20’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik botlar içinde toplam 110 kaçak göçmen yakalandı.

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Sahil Güvenlik botları ‘TCSG-6’ ve ‘KB-20’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen can salı içindeki 29 kaçak göçmen ise kurtarıldı.

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Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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