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Ayvacık açıklarında 77 kaçak göçmen yakalandı  

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen 4 farklı operasyonda lastik botlar içinde 77 kaçak göçmen yakalandı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 18:39
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Ayvacık açıklarında 77 kaçak göçmen yakalandı  

Ayvacık açıklarında 77 kaçak göçmen yakalandı  
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında 4 farklı bölgede lastik botlar içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ‘TCSG-905’, ‘TCSG-28’ ve ‘TCSG-6’ Sahil Güvenlik botları, hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde toplam 77 kaçak göçmen yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. (İHA)           

                        

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