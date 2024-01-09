Ayvacık açıklarında aralarında çocukların da olduğu 34 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: İHA
Ayvacık açıklarında aralarında çocukların da olduğu 34 kaçak göçmen yakalandı
Ayvacık açıklarında Yunan unsurlarının Türk karasularına ittiği aralarında çocukların da bulunduğu lastik bot içerisindeki 34 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik Botları ‘KB-111’ ve ‘KB-20’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içerisindeki aralarında çocukların da bulunduğu toplam 34 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

aw115614-01.jpg

aw115614-03.jpg

Son Haberler
Japonya'daki depremlerde can kaybı sayısı 180'e çıktı Dünya
Japonya'daki depremlerde can kaybı sayısı 180'e çıktı
9 Ocak Salı TV yayın akışında ne var? 9 Ocak Salı televizyonda hangi diziler var? Magazin
9 Ocak Salı TV yayın akışında ne var? 9 Ocak Salı televizyonda hangi diziler var?
Ahlaksızlar. Sizin gibi hırsızlara hayat tabii ki pahalı değil. Canlı yayındaki o sözler yeniden gündem oldu Gündem
Ahlaksızlar. Sizin gibi hırsızlara hayat tabii ki pahalı değil. Canlı yayındaki o sözler yeniden gündem oldu
İşte bağırsak problemlerini özellikle de kabızlığı çözen mucize ot Şifalı Bitkiler
İşte bağırsak problemlerini özellikle de kabızlığı çözen mucize ot
Hatice Kolçak rakam vererek açıkladı 'Parasını ona yatıran cüzdanını dolduracak' Ekonomi
Hatice Kolçak rakam vererek açıkladı 'Parasını ona yatıran cüzdanını dolduracak'
Emekli zammı ve refah payı için kritik gün. İşte son açıklamalar Ekonomi
Emekli zammı ve refah payı için kritik gün. İşte son açıklamalar