Ayvacık açıklarında aralarında çocukların da olduğu 34 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Sahil Güvenlik Botları ‘KB-111’ ve ‘KB-20’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içerisindeki aralarında çocukların da bulunduğu toplam 34 kaçak göçmen kurtarıldı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.