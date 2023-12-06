Ayvacık’ta 18 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörlere göz açtırmıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi Babakale-Gülpınar köy yolu üzerinde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonda 34 DAJ 723 plakalı ticari araç içinde 3’ü erkek, 8’i kadın, 3’ü erkek çocuk ve 4’ü kız çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 18 kaçak göçmen yakalandı.

Organizatörler A.K., L.O. ve Ü.D. gözaltına alındı. Organizatörlerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. 34 DAJ 723 ve 34 BAN 115 plakalı araçlar yediemin otoparkına çekildi.

Yakalanan 18 kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.