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Fazla yedi. Dünyası karardı. Az kalsın bacağını kaybediyordu

ABD'de yaşayan bir kadının her gün yediği greyfurttan dolayı az kalsın bacağını kaybedeceğinin ortaya çıkması dikkat çekti.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 11:48
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Az kalsın bacağını kaybediyordu

Fazla yedi. Dünyası karardı. Az kalsın bacağını kaybediyordu
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ABD'nin Pasifik kıyısında bulunan Olympia'da yaşayan 42 yaşındaki bir kadın, her gün yediği greyfurt yüzünden az kalsın bacağından olacağının ortaya çıkması dikkatlerden kaçmadı.

Bacağında başlayan ağrı nedeniyle hastaneye başvuran ve adı öğrenilemeyen 42 yaşındaki kadının ultrason taraması sonucu kadının damarlarını tıkayan büyük bir pıhtı olduğu fark edildi.

Kangren riski bulunan Amerikalı kadının sorunu, pıhtı çözücü ilaç ile çözüldü.

Doktorları şaşırtan bu vakanın kadının her gün yediği greyfurttan kaynakladığı anlaşıldı. Ülke genelinde gündem olan bu haber ise Lancet isimli bir tıp dergisi tarafında ele alındı.

GREYFURTUN FAZLASI BÜYÜK ZARAR

Greyfurt suyunun vücutta çok yavaş parçalandığını söyleyen uzmanlar, bu meyvenin her gün tüketilmesinin sakıncalı olduğunu vurguladı.

Aksi halde çok fazla tüketilen greyfurt suyu, kümülatif bir etkiye sahip olduğu için üçüncü gününden itibaren hastanın östrojen seviyeleri normalin kat kat üzerine çıkar ve pıhtı riskinin artmasına neden olduğun altı çizildi.

Yapılan araştırmalara göre; doğum kontrol hormonu östrojenini parçalayan CYP3A4 adlı bir enzimin etkisini bloke eden greyfurt suyu, pıhtılaşma seviyelerini artırdığı ortaya çıktı.

Ayrıca greyfurtun içerisinde bulunan potasyum oldukça fazla bu nedenle, fazla tüketildiğinde böbreklere zarar verebiliyor. Böbreklerin aşırı şekilde yüklenen potasyumu kandan atamaması bazı komplikasyonlara neden olabilir.

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