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Sessiz katil pusuda bekliyor. İlk darbeyi bacaklara vuruyor

Yüksek kolesterol, sessiz katil olarak biliniyor. Yüksek kolesterol, uyarı vermeden kalp hastalığı ve felç riskinizi sinsice artırabileceğinin vurgulanması korkuttu.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 16:57
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Yüksek kolesterol, sessiz katil olarak biliniyor. Sessiz katil pusuda bekliyor. İlk darbeyi bacaklara vuruyor

Sessiz katil pusuda bekliyor. İlk darbeyi bacaklara vuruyor
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Mynet’te yer alan habere göre;  Kolesterol, sessizce başlayıp vücutta biriktiği bilinmekle birlikte biriken plak atardamarı tıkayarak bir dizi sağlık sorununun oluşmasına neden olduğu biliniyor. Bunun sonucunda kan damarlarınız daraldığında, bacaklarınıza giden kan akışı da kısıtlanır ve periferik arter hastalığı (PAD) olarak bilinen bir durumu tetiklediği vurgulandı. Bu yaygın durum genellikle yüksek kolesterolün ilk belirtisine yol açar. Bu yaygın durum genellikle yüksek kolesterolün ilk belirtisine neden olur.

PERİFERİK ARTER HASTALIĞI NEDİR?

Kalbi besleyen damarlar dışındaki tüm atardamarlarda daralma ve tıkanmalara yol açan duruma periferik arter hastalığı olarak bilinir.
Örneğin kol, bacak, beyin ve iç organları besleyen damarların duvarında ateroskleroz denilen plaklar oluşarak daralma ve tıkanma yaratacağı bildirildi.

ÇOK ŞİDDETLİ OLABİLİR

Cleveland Clinic şunları söyledi:

“Ağrı, keyif aldığınız etkinliklere katılma yeteneğinizi sınırlayacak kadar şiddetli olabilir. Bacak kaslarınıza giden kan akışının azalması, bu tür döngüsel ağrıya neden olur ve bu ağrı istirahatte ortadan kalkar çünkü kaslarınız istirahatte daha az kan akışına ihtiyaç duyar.”

AĞRILARA VE AĞRIYAN BÖLGELERE DİKKAT

Cleveland Clinic'e göre, bu ‘ilk göze çarpan semptom’ vücudunuzun dört bölgesinde ağrı olarak ortaya çıkabilir. Darbe alabilecek bir numaralı bölge, bu kısım rahatsızlık ve kramp ile kendini gösteren bacağınızdır. Sağlık portalına göre bu tür ağrıları üç anlatı işaretiyle tanımlayabileceğiniz vurgulandı.

Kolesterolün neden olduğu bacak ağrıları;

Aktivite ile gelişir,
Dinlenme ile gider,
Etkinliğe devam ettiğinizde geri gelir.

PAH haberini kırmaya yardımcı olabilecek diğer önemli işaretler, bacak kaslarınızdaki uyuşma, güçsüzlük, ağırlık ve yorgunluktur. Bununla birlikte, bu tür ağrı baldırınıza, uyluklarınıza ve kalçalarınıza da ilerleyebilir.

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