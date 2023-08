Azer Bülbül'ün hayatı film oluyor.Kıvanç Tatlıtuğ ve Cihangir Ceyhan'a teklif gitti

"Yaralandın mı Ey Can" , "Dokunmayın Çok Fenayım", "Her An Her Şey Olabilir ve "Çoğu Gitti Azı Kaldı" adlı parçalarıyla hafızalara kazınan arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden olan Azer Bülbül'ün hayatı film olacak.

2012 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Azer Bülbül'ü canlandıracak isimler arasında iki yakışıklı oyuncu öne çıkıyor.

Sabah'ta yer alan iddiaya göre filmde Azer Bülbül'ü canlandırması için iki isim ile görüşmelere başlandı. Ömer Karahan yazısında şunları yazdı: "İlki Kıvanç Tatlıtuğ ikincisi ise Cihangir Ceyhan… İki isim de Azer Baba karakterine cuk oturabilecek tipler… Bakalım beyaz perdede Azer Baba'yı kim canlandıracak?"