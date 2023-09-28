Azer Bülbül'ün son görüntüleri ortaya çıktı. Ölmeden bir gün önce otel lobisinde arkadaşlarına şarkı söylemiş

Kaldığı otel odasında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Azer Bülbül'ün bir gün önce çekilmiş görüntüleri görenleri duygulandırdı. Otel lobisinde yakın arkadaşlarına mini konser yapan ünlü şarkıcının okuduğu tüm şarkıların sözlerinde ölüm geçiyormuş...

Azer Bülbül'ün son görüntüleri ortaya çıktı. Ölmeden bir gün önce otel lobisinde arkadaşlarına şarkı söylemiş

Kaldığı otel odasında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Azer Bülbül'ün bir gün önce çekilmiş görüntüleri görenleri duygulandırdı. Otel lobisinde yakın arkadaşlarına mini konser yapan ünlü şarkıcının okuduğu tüm şarkıların sözlerinde ölüm geçiyormuş.

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DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre; şimdilerde hayatı filme çekilecek olan ünlü şarkıcı Azer Bülbül ölmeden bir gün önce otel lobisinde yakın arkadaşlarına mini bir konser verdiği ortaya çıktı.

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Kaldığı otelin lobisinde şarkılar söyleyen Bülbül'ün bir gün sonra öleceğinden habersiz ölüm temalı şarkılar söylemesi dikkat çekti.

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