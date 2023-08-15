Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe sporda

Baba olduktan sonra herkesin ilgisini daha çok çeken Kıvanç Tatlıtuğ, yeni sezona hazırlanıyor. Ailesiyle tatil yapan ve Aile dizisi için hazırlanan Tatlıtuğ, şu sıralar zamanını spor salonun ya da su sporları yaparak geçiriyor.

Spor yaptığı anları da paylaşan ve ezber bozan oyuncunun bu defa misafiri ise oğlu Kurt Efe oldu.

Tatilden sık sık yaşadıkları anları paylaşmayı ihmal etmeyen Dizer, bunlara bir yenisini daha ekledi.

Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'nin karesini "Ve spor biter" notunu düşerek paylaştı.