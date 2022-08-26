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Azerbaycan 30 yıl sonra Laçın’i işgalden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan'ın kontrolüne geçtiğini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 13:23
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Azerbaycan 30 yıl sonra Laçın’i işgalden kurtardı

Azerbaycan 30 yıl sonra Laçın’i işgalden kurtardı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından, "Bugün 26 Ağustos'ta biz Azerbaycanlılar, Laçın şehrine döndük. Azerbaycan Ordusu Laçın şehrinde konuşlandırıldı. Zabuh ve Sus köyleri kontrol altına alındı. Bu vesileyle tüm Laçınlıları ve Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. Yaşasın Laçın! Yaşasın Azerbaycan!" paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusu, Laçın'ın merkezine bayrak çekti.

2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri gereği, geçici olarak Rus unsurların kontrolüne verilen, Laçın şehri ve Zabuh ile Sus köylerinin yer aldığı "Laçın koridoru" diye bilinen güzergahtan hem Rus birlikleri hem de Ermeni nüfus ayrıldı ve bu bölge, Bakü yönetiminin kontrolüne geçti.

10 Kasım 2020 bildirisine göre, Azerbaycan 3 yıl içinde Karabağ'daki Ermeni nüfusun Ermenistan'a gidiş gelişlerinde kullanacağı ve Laçın şehrinin dışından geçen yeni yol inşa edecekti. Azerbaycan, 32 kilometrelik bu yolu planlanandan erken tamamladı. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeniler, Ermenistan'a gidiş gelişler için yeni yolu kullanacak. Yeni yolun güvenliğini Rus unsurlar sağlayacak.

Laçın ve köyleri 1992'de Ermeni ordusu tarafından işgal edilmiş, sonraki yıllarda buraya Suriye ve Lübnan'dan getirilen Ermeniler yerleştirilmişti. Azerbaycan süreç boyunca bu durumu savaş suçu ve Cenevre Sözleşmeleri'nin ihlali olarak gördüğünü açıklamıştı.

 

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🇹🇷🇦🇿🇹🇷🇦🇿🇹🇷
26.08.2022 13:38
Büyük Zafer kutlu olsun🇹🇷🇦🇿🇹🇷🇦🇿🇹🇷  
 
Cemal
26.08.2022 13:38
Allah Azerbaycan 'a güç kuvvet versin ve yolunu açık etsin...  
 
Kara Kartal
26.08.2022 13:31
Çok şükür.  
 
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