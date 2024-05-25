Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 154 mahkumu affetti

Cumhurbaşkanı Aliyev, yayımladığı genelgede bazı mahkumların, ailelerinin ve baş kamu denetimcisinin yaptığı başvuruları değerlendirdiğini belirtti. Aliyev, hükümlülerin kişilikleri, ailevi ve sağlık durumları, cezaevindeki hal ve davranışlarını göz önünde bulundurarak af kararını imzaladığını ifade etti.

Genelgeye göre, bazı mahkumların hapis cezası sonlandırılırken, bazılarının cezalarının kalan kısmı yarıya indirildi ve bazılarına verilen elektronik kelepçe cezaları kaldırıldı. Affedilen 154 mahkum arasında 5 Afganistan, 2 Türkiye ve 1 Rusya vatandaşı da bulunuyor. Bu hükümlülerin kısa sürede tahliye edilecekleri açıklandı.