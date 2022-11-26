Putin ve Aliyev telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, İlham Aliyev'i mevkidaşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonla aradığı bildirildi.

Açıklamada, bölgede ekonomik ilişkiler ve ulaşımın açılmasına ilişkin pratik konulara değinen Putin ve Aliyev'in; Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı üçlü bildirilerin kapsamlı şekilde uygulanması için atılması gereken adımları müzakere ettikleri belirtildi.