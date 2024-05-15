Galatasaray'daki 50 milyon Euro'luk Türk futbolcu

Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'nin 6 puan önünde zirvede bulunan Galatasaray, üst üste kırdığı rekorlarla mutlu sona emin adımlarla ilerliyor.

BTV Youtube kanalında Evren Turhan, Galatasaray'ın bu başarılı serisi hakkında değerlendirmelerde bulunurken Barış Alper Yılmaz'a ayrı bir parantez açtı.

İŞTE TURHAN'IN GÜNDEM YARATAN SÖZLERİ:

Barış Alper Yılmaz'ın değeri 50 milyon Euro. Sahada herkese üstünlük sağlıyor. Asist yeteneği de gelişti. Bir oyuncunun gelişimi çok kritik. Güç kazandı, koordinasyonunu iyileştirdi, oyun görüşünü genişletti. Artık oyunu daha iyi okuyor, gol pasları veriyor. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı elinde tutmakta zorlanacak.

Hakim Ziyech'in performansı paha biçilemez. Attığı gollerin yanı sıra, artık kenarda durmuyor, daha enerjik, içeriye katılıyor.

Icardi'yi zaten hesaba katmıyorum. 'Icardi mi Dzeko mu?' diye soranlara, işte size Icardi.

Galatasaraylı olmak büyük bir mutluluk. Galatasaraylı oyuncular, performanslarını sürekli artırarak oynuyorlar. Galatasaray, rakiplerine karşı attığı gollerle farkını ortaya koymaya devam edecek.