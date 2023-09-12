Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, ICRC Başkanı Egger ile görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Miryana Spoljaric Egger ile bir araya gelerek Kızılhaç ve Azerbaycan arasındaki iş birliğini görüştü.

KAYNAK: İHA
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, ICRC Başkanı Egger ile görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, İsviçre’ye yaptığı çalışma ziyareti kapsamında Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Miryana Spoljaric Egger ile bir araya geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Azerbaycan ile ICRC arasındaki mevcut ve potansiyel iş birlikleri ile mevcut zorluklar ele alındı.

Uluslararası insani arabulucu olarak ICRC'nin rolüne dikkat çekilen görüşmede, Azerbaycan'ın iş birliği ile ihtilaftan zarar gören insanlara destek verilmesi, kayıp Azerbaycanlılarla ilgili durumun aydınlatılması, işgalden kurtarılmış bölgelerde mayın ve patlayıcılar konusunda farkındalığın artırılması gibi konuların büyük önem taşıdığı kaydedildi. Aynı zamanda gerekli prosedürler yerine getirilerek Karabağ’daki Ermenilerin ihtiyaçlarının ICRC aracılığıyla karşılanması amacıyla Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarının eşzamanlı kullanımının gerekliliği vurgulandı.

Bayramov, Ermenistan'ın ve Karabağ’da kurduğu sözde rejimin varılan anlaşmaları ağır bir şekilde ihlal ettiğini belirterek, Ermeni sakinlerin geçişinin günlük olarak sağlandığını ve Ermenistan’ın ‘abluka’ iddialarının asılsız olduğunu ifade etti. Azerbaycan üzerinden bölgeye yük taşınmasına engel oluşturulmasının siyasi bir manipülasyon olduğunu kaydeden Bayramov, bunun Ermenistan'ın bölücülüğü körükleme girişimlerinin bir parçası olduğunu söyledi.

Görüşmede, 44 günlük 2. Karabağ Savaşı’ndan sonra Ermenistan'ın Laçın yolu üzerinden mayın ve silah taşınması, askeri personelin rotasyonu gibi yasa dışı faaliyetlerinde bulunduğu kaydedildi.

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