Azerbaycan: Ermenistan'ın işgali altındaki 4 köy derhal geri verilmeli

Azerbaycan ve Ermenistan tarafından kurulan ortak sınır komisyonu görüşmeleri sürüyor.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in ofisinden yapılan açıklamada, ortak sınır komisyonunun şimdiye dek 7 kez toplandığı, düzenleyici ve yasal çerçevenin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapıldığı kaydedildi.

Azerbaycan'ın Ermenistan'a ait 31 köyü işgal altında tuttuğuna ilişkin yanlış haberlerin yayınlandığı hatırlatılan açıklamada, iddiaların ‘asılsız’ olduğu belirtildi.

“BAĞANİS AYRIM, AŞAĞI ESKİPARA, HEYRİMLİ VE KIZILHACILI DERHAL GERİ VERİLMELİ”

Açıklamada, "Ermenistan'ın işgali altında bulunan ve eksklav olmayan Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerinin tartışmasız Azerbaycan'a aittir ve derhal geri verilmelidir.” ifadeleri kullanıldı.

Ermenistan'ın işgali altında bulunan 4 eksklav köy; Yukarı Eskipara, Sofulu, Berhudarlı ve Kerki’nin ise durumunun ise belirleme süreci kapsamında çözüleceği belirtildi.

EKSLAV NEDİR?

Siyasi coğrafyada eksklav toprak, siyasi olarak bağlı olduğu bölgeye coğrafi açıdan bağlı olmayan, bu bölge ile arasında başka bir siyasi bölge bulunan bölgeye denir.