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Azerbaycan, Fransa’ya nota verdi

Azerbaycan, Fransa Parlamentosu’nda Azerbaycan’a yönelik iftira ve karalama içerikli kampanyaların artmasına ilişkin Fransa'ya nota verdi.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 21:02
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Azerbaycan, Fransa’ya nota verdi

Azerbaycan, Fransa’ya nota verdi
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın Azerbaycan'daki Büyükelçisi Ann Buayon’un Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı bildirildi.

Açıklamada, Fransa Parlamentosu’nda Azerbaycan karşıtı eylemlerin ve karalama kampanyalarından duyulan rahatsızlıktan dolayı Büyükelçi Buayon'a nota verildiği belirtildi.

Görüşmede, Fransız hükümetinden gerekli adımların atılmamasına karşın, çeşitli Fransız siyasi güçler tarafından Azerbaycan'a yönelik açıkça iftira ve önyargılara dayalı karalama kampanyalarının genişletilmesi ve sürdürülmesinden derin endişe duyulduğu ile yer alan iddiaların kesin olarak reddedildiği ifade edildi. Bu bağlamda, birkaç gün önce Fransa Parlamentosu'nda temsil edilen siyasi güçlerin liderleri adına Fransa Cumhurbaşkanı'na hitaben yazılan bir mektupta, Azerbaycan'a yönelik asılsız suçlamalarda bulunulmasının, Azerbaycan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırı nitelikli adımlar atılması için çağrıda bulunulmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Söz konusu çağrının, Fransız Parlamentosu'nun her iki meclisinde Azerbaycan'a yönelik asılsız suçlamalarla dolu kararlar kabul edilmesi de dahil olmak üzere, kasıtlı ve sistematik olarak yürütülen birçok Azerbaycan karşıtı çalışmaların ve açıklamaların devamı olduğu da vurgulandı.

Görüşmede, Azerbaycan'a yönelik karalama kampanyalarının derhal durdurulması için Fransız hükümeti tarafından yeterli önlemlerin alınması gerekildiğine de dikkat çekildi.

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