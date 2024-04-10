Azerbaycan ile Slovakya iş birliğine hazır

Ziyaret kapsamında Slovakya Başbakanı Robert Fico tarafından kabul edilen Cabbarov, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi Bakanı Denisa Sakova ve Ulusal Konsey Başkan Vekili Peter Ziga ile bir araya geldi.

Taraflar önemli alanlarda ilişkilerin geliştirilmesinin gerekliliğine vurgu yaparak Azerbaycan-Slovak işbirliğinin güçlendirilmesinde karşılıklı ziyaretlerin, ortak etkinliklerin, toplantıların ve görüşmelerin öneminin altını çizdiler. Cabbarov, Slovak yetkililere Azerbaycan'da ticaret, enerji, yatırım, sanayi, insani yardım faaliyetleri ve Alat Serbest Ekonomik Bölgesi dahil olmak üzere çeşitli alanlarda etkili ortaklık için neler yapılabileceği hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ayrıca karşılıklı ticaret hacminin arttırılması ve ihracat potansiyeli olan ürünler hakkında bilgi alışverişinde bulunulması da dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik bağların güçlendirilmesine yönelik girişimlerin önemi vurgulandı.

Toplantıya katılan Slovak yetkililer, Azerbaycan'ın başlatıcısı ve aktif katılımcısı olduğu bölgesel ve küresel enerji projelerinin ortak ülkelerin enerji arzına katkıda bulunduğunu ve bu bağlamda enerji işbirliğinin Slovakya ile ilişkilerin önceliklerinden biri olduğunu belirttiler.

Görüşmeler sırasında Azerbaycan'daki elverişli iş ortamı, yatırımcılar için yaratılan fırsatlar ve ortak projelerin hayata geçirilmesi hakkında da bilgi alış verişinde bulunuldu.

Taraflar, enerji, ticaret ve yatırım işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin uygulanması, sanayi, tarım, turizm, inovasyon alanlarındaki girişimlerin desteklenmesi, yeşil enerjiye geçiş için ortak eylemlerin yanı sıra Slovakya'nın Azerbaycan'ın katılımcı olduğu enerji projelerine katılma olasılığını değerlendirdi.