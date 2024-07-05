Azerbaycan Ordusu Cenk’in golünde ortalığı ayağa kaldırdı. Tüyleri diken diken eden sevinç videosu

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Azerbaycan Ordusu Cenk’in golünde ortalığı ayağa kaldırdı. Tüyleri diken diken eden sevinç videosu

Azerbaycanlı askerlerin Cenk Tosun'un Çekya'ya karşı son dakika golüne verdiği tepki, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

EURO 2024'te grup maçında Çekya ile Türkiye karşı karşıya geldi.

A Milli Takım, 1-1 süren maçı Cenk Tosun'un son saniyede attığı golle 2-1 kazanmış ve adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Grubu ikinci bitiren milliler, son 16 turunda da Avusturya'yı devirmeyi başardı ve cumartesi günü Hollanda ile çeyrek finalde karşılaşacak.

AZERBAYCANLI ASKERLER HAVALARA UÇTU
Azerbaycan'da bir kışlada maçı izleyen Azerbaycanlı askerler, adeta yerlerinde duramadı.

Azerbaycanlı askerler, maçın heyecanıyla hop oturdu, hop kalktı.

CENK ATTI KIŞLA YIKILDI
Maçın son dakikalarında stres artarken, Cenk Tosun son dakikada fişi çeken ve turu getiren golü kaydetti.

Azerbaycanlı askerler, 90+4'te gelen gol sonrası sevinçten ayağa fırladı ve büyük bir gürültü oluştu.

O anlar, sosyal medyada yeniden viral oldu.

İşte Cenk Tosun'un attığı o gol:

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