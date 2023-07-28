Azerbaycan ve Özbekistan'dan ortak askeri tatbikat kararı

Azerbaycan ile Özbekistan'ın ortak askeri tatbikat yapacağı bildirildi. Tatbikatın bilgisayar destekli olacağı ve Özbekistan'da yapılacağı öğrenildi.

KAYNAK: AA
Azerbaycan ve Özbekistan'dan ortak askeri tatbikat kararı

Azerbaycan ve Özbekistan, 2023 yılında savunma alanında işbirliğini güçlendirmek için bilgisayar destekli ortak bir askeri tatbikat gerçekleştirecek.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, tatbikatın Özbekistan’ın Taşkent eyaletindeki Çirçik Poligonu’nda yapılacağını duyurdu.

Tatbikatın adı UZAZ 2023 olarak belirlendi. Tatbikat ile, iki ülke askerleri özel askeri operasyonlar planlama ve icra etme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Azerbaycan’dan tatbikata katılacak askerlerin Özbekistan’a vardığı bildirildi.

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