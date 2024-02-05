Azerbaycan'da 30 yıl aradan sonra seçim heyecanı

Azerbaycan’da mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de dahil olduğu ve 7 adayın yarışacağı seçime 2 gün kala seçim merkezlerinde son hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde 30 yıl aradan sonra seçim heyecanı yaşanacak.

Ülke genelinde, 6 bin 300'den fazla sandıkta yaklaşık 6,5 milyon seçmenin oy kullanacak. Yurt dışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları için ise toplamda 37 ülkede 49 sandık kuruldu.

Ülke genelinde yaklaşık 85 bin kişi, sandıklarda gözlemci olmak için kayıt yaptırırken, 49 uluslararası kuruluş ve 70 ülkeyi temsilen 800 kişi de seçimleri izlemek için akredite oldu.

Azerbaycan'daki seçimi, Türkiye başta Rusya, Almanya, İtalya, Japonya ve diğer ülkelerden 63 uluslararası medya kuruluşu da takip edecek.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde de sandıklar kurulurken, 30 yıl aradan sonra ilk kez Azerbaycan'ın tüm topraklarında cumhurbaşkanı seçimi yapılacak.

Ermeni işgalinden kurtarılan Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, Ermeni yönetimin "başkent" olarak kullandığı Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de 22 binden fazla seçmen oy kullanacak.

7 Şubat’ta gerçekleştirilecek seçimde Yeni Azerbaycan Partisince (YAP) aday gösterilen Cumhurbaşkanı Aliyev'le birlikte, Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev ile bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuat Aliyev yarışacak.

Mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev, erken cumhurbaşkanı seçiminin 7 Şubat'ta yapılmasına ilişkin karar almıştı.

Cumhurbaşkanı seçimlerinin 7 yılda bir yapıldığı Azerbaycan'da son seçim, 11 Nisan 2018'de düzenlenmişti.