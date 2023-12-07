Azerbaycan'da erken seçim tarihi belli oldu

Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimi, 7 Şubat 2024'te yapılacak. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, seçime ilişkin kararnameyi imzaladı.

KAYNAK: AA
Azerbaycan'da erken seçim tarihi belli oldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, erken cumhurbaşkanı seçimine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kararnamede, Anayasa'nın 101. maddesinin 1. kısmına dayanarak, Azerbaycan Cumhuriyeti Seçim Kanunu'nun 179. maddesine uygun olarak karar alındığı belirtildi.

SEÇİMLER 7 ŞUBAT'TA YAPILACAK

Aliyev'in erken seçim ilan ettiği belirtilen kararnamede, Merkezi Seçim Komisyonunun erken cumhurbaşkanı seçiminin 7 Şubat 2024'te ve Azerbaycan Cumhuriyeti Seçim Kanunu'nda belirlenen usule uygun olarak yapılması talimatı yer aldı.

7 YIL ARAYLA YAPILIYOR

Cumhurbaşkanı seçiminin 7 yıl arayla yapıldığı Azerbaycan'da son seçim, 11 Nisan 2018'de yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Aliyev, bugünkü kararnameyle seçimlerin yaklaşık bir yıl öne çekilmesi talimatını verdi.

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