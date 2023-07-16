Azerbaycan'dan Rusya'ya sert çıkış

Editör: Naim Arıoğlu

Azerbaycan bugün yaptığı açıklamada Rusya'yı, Dağlık Karabağ bölgesinin kontrolü için Ermenistan ile çatışmayı sona erdirmek için Moskova'nın aracılık ettiği 2020 ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladı.

Dışişleri Bakanlığı, "Rus tarafı, yükümlülükleri çerçevesinde anlaşmanın tam olarak uygulanmasını sağlamadı" dedi ve Moskova'nın, Ermenistan'ın askeri tedarikinin huzursuz enklavdaki ayrılıkçı güçlere ulaşmasını "engellemek için hiçbir şey yapmadığını" da sözlerine ekledi.