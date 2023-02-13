13 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Azerbaycan'ın Pekin Büyükelçiliğinden Türkiye'ye deprem yardımı

Azerbaycan'ın Pekin Büyükelçiliğinden Türkiye'ye deprem yardımı

Azerbaycan'ın Pekin Büyükelçiliği, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine gönderilmek üzere malzeme yardımında bulundu.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 13:56
Takip Et

Azerbaycan'ın Pekin Büyükelçiliğinden Türkiye'ye deprem yardımı

Azerbaycan'ın Pekin Büyükelçiliğinden Türkiye'ye deprem yardımı
+
Aa
-

AA'da yer alan haberde, Büyükelçilik, yorgan, battaniye ve kışlık kıyafetlerden oluşan malzemeleri, Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine teslim etti.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, yardımları için, Azerbaycanlı mevkidaşı Ekrem Zeynallı'ya teşekkür ederken Türk halkının, Azerbaycanlı soydaşlarına minnet duyduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Zeynallı, "Depremler yalnızca Türkiye'yi değil tüm Türk dünyasının yüreğini yıktı. Birlik olarak bu acının da üstesinden geleceğiz. Biz neler görmedik ki bunu da atlatacağız." dedi.

Yardımların paketlendiği çuvalların ve kolilerin üzerinde, "Acınız acımızdır, yalnız değilsiniz." ifadesi yer aldı.

Malzemelerin bu hafta, Çin'den Türkiye'ye giden diğer yardım malzemeleriyle afet bölgesine gönderilmesi planlanıyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
1
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿Flaş Flaş Kanada Başbakanı UFO vurdukları açıkladı. Dünya üstünde neler oluyor böyle
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
2
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿TSK 1999 depremine nasıl müdahale etmişti? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki EMASYA Protokülü'nü anlattı
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
3
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿İlk depremde boşaltıldı baba oğul enkaz altında kaldı. Yarısı yıkılan Kubilay apartmanı tamamen çöktü
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
4
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Haluk Levent’e linç kampanyasına esprili yanıt. Sosyal medyada ‘Haluk Levent yargılanmalı’ diyerek paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
5
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Afet bölgesi için ihtiyaç listesini açıkladı. Beşiktaş acil koduyla paylaştı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
6
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿Şerafettin Tilki deprem bölgesinde cep telefonlarının neden çekmediğini ortaya çıkardı
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
7
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
﻿AFAD’a göre deprem bölgesindeki sivil toplum kuruluşları bunlarmış. Yuh artık!
﻿George ve Morris'ten, Clippers'a Russ için baskı
﻿George ve Morris'ten, Clippers'a Russ için baskı
﻿George ve Morris'ten, Clippers'a Russ için baskı
﻿Artvin’de yoğun kar yağışı
﻿Artvin’de yoğun kar yağışı
﻿Artvin’de yoğun kar yağışı
﻿Deprem kaynaklı travmalar hakkında uzman uyarısı
﻿Deprem kaynaklı travmalar hakkında uzman uyarısı
﻿Deprem kaynaklı travmalar hakkında uzman uyarısı
﻿Tarihi cami yerle bir oldu 
﻿Tarihi cami yerle bir oldu 
﻿Tarihi cami yerle bir oldu 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.