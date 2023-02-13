Azerbaycan'ın Pekin Büyükelçiliğinden Türkiye'ye deprem yardımı

AA'da yer alan haberde, Büyükelçilik, yorgan, battaniye ve kışlık kıyafetlerden oluşan malzemeleri, Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine teslim etti.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, yardımları için, Azerbaycanlı mevkidaşı Ekrem Zeynallı'ya teşekkür ederken Türk halkının, Azerbaycanlı soydaşlarına minnet duyduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Zeynallı, "Depremler yalnızca Türkiye'yi değil tüm Türk dünyasının yüreğini yıktı. Birlik olarak bu acının da üstesinden geleceğiz. Biz neler görmedik ki bunu da atlatacağız." dedi.

Yardımların paketlendiği çuvalların ve kolilerin üzerinde, "Acınız acımızdır, yalnız değilsiniz." ifadesi yer aldı.

Malzemelerin bu hafta, Çin'den Türkiye'ye giden diğer yardım malzemeleriyle afet bölgesine gönderilmesi planlanıyor.