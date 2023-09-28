Azerbaycanlı milletvekili Ganire Paşayeva hayatını kaybetti

Azerbaycanlı milletvekili Ganire Paşayeva, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Azerbaycanlı milletvekili Ganire Paşayeva hayatını kaybetti

Paşayeva’nın sağlık durumuyla ilgili son bilgileri yardımcısı Elbey Badirov verdi. Paşayeva’nın geçirdiği tüp mide ameliyatı sonrası yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Komaya Giren Paşayeva Kurtarılamadı

Badirov, Paşayeva’nın komaya girdiğini ve Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Merkez Klinik Hastanesi’ne sevk edildiğini açıkladı. Badirov, Paşayeva’nın durumunun çok ciddi olduğunu ve doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadığını duyurdu. Badirov, Paşayeva’nın ölüm haberinin kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

Türk Dünyası İçin Önemli Bir İsim

Paşayeva, 24 Mart 1975 tarihinde Azerbaycan’ın Tovuz rayonundaki Düz Kırıklı’da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimi sonrasında Azerbaycan Tıp Üniversitesi Pediatri Bölümü’nü ve Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü’nü bitirdi. 1998 yılında ANS televizyonunda muhabir olarak çalışmaya başladı. 2005 yılında Haydar Aliyev Vakfı’nın halkla ilişkiler bölüm başkanı oldu.

Paşayeva, 2005 yılında bağımsız aday olarak katıldığı genel seçimlerde Tovuz milletvekili olarak Azerbaycan Millî Meclisi’ne girdi. Millî Meclis’teki Uluslararası ve Parlamentolar Arası İlişkiler Daimi Komisyonu’nun üyesi olan Paşayeva, aynı zamanda Azerbaycan-Gürcistan Parlamentolar Arası Çalışma Grubu’nun başkanı ve Azerbaycan-Türkiye, Azerbaycan-Hindistan ve Azerbaycan-Japonya Parlamentolar Arası Çalışma Grupları’nın üyesiydi. Paşayeva, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’nde Azerbaycan Cumhuriyeti’ni temsil eden kurulun da üyesiydi.

Paşayeva, Türk dünyası için önemli bir isim olarak tanınıyordu. Astana Yayınları tarafından yayımlanmış “Aşk Başka” adlı bir şiir kitabı bulunuyordu. 7 Ocak 2017 tarihten Dünya Alpagut Federasyonu As Başkan Yardımcısı görevinde bulunuyordu. Paşayeva, Azerbaycan Türkçesi’nin yanı sıra Rusça ve İngilizce bilmekteydi.

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