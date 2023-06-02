Azerbaycanlı spikerden Kılıçdaroğlu için olay yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazandığı 28 Mayıs 2. tur seçimlerini canlı yayında değerlendiren Azerbaycanlı spikerin Kılıçdaroğlu yorumu sosyal medyada gündem oldu.

Azerbaycanlı spikerden Kılıçdaroğlu için olay yorum

28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak yeniden cumhurbaşkanı seçilirken, seçim sonrasında Azerbaycan'da bir TV kanalında ortaya çıkan görüntü de sosyal medyada gündem oldu.

azerispikergorsel.png"CAN KARDEŞLERİMİZ ADINA ÇOK SEVİNDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanması için "Recep Tayyip Erdoğan yeniden kardeş ülkenin cumhurbaşkanı seçildi, sanki kendi ülkemizin sevinci kadar sevindik can kardeşlerimizin adına" yorumunda bulunan Azerbaycan kanalındaki spiker, yarıştan mağlubiyetle ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"ÖNCE BAY KEMAL, SONRA BAY BAY KEMAL..."

Kadın spiker yayın sırasında "Önce Bay Kemal, sonra Bay Bay Kemal, nihayetinde ise vaaay vay Kemal" ifadelerini kullandı.

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