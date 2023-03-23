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  • Görenler gözlerine inanamadı. Azgın nehir yavru aslanı yuttu imdadına koca cüsseli yetişti

Görenler gözlerine inanamadı. Azgın nehir yavru aslanı yuttu imdadına koca cüsseli yetişti

Güney Afrika'da azgın nehre girip akıntıya karşı yüzmeye başlayan yavru aslan annesini yanına gelmesine ramak kala akıntıya kapıldı. Boğulmak üzere olan yavruyu annesi yakalayarak hayatını kurtardı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 15:12
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Azgın nehir yavru aslanı yuttu imdadına koca cüsseli yetişti

Görenler gözlerine inanamadı. Azgın nehir yavru aslanı yuttu imdadına koca cüsseli yetişti
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Independent Türkçe'nin haberine göre, Güney Afrika'da dişi aslanın nehirde sürüklenen yavrusunu kurtardığı anlar kameraya yansıdı. Paylaşılan görüntüler Sabi Sand Av Sahası'nda çekildi.

O anları kaydetmeyi başaran Callum Robertson, söz konusu aslanı ve yavrularını bir süredir aradıklarını belirtti:

Nerede olduklarına dair bir fikrimiz vardı ve o yöne doğru yola koyulduk. Sonunda onları taşan bir nehrin diğer tarafında bulduk. Yavruların sazlıklardan çıkıp tehlikeli suları geçmeye hazırlanmalarını izlediğimiz anlar gergindi.

Bölgede rehberlik yapan Robertson, "Nefesimizi tuttuk. Misafirlerimden biri kafasını bacaklarının arasına sıkıştırdığı ve izleyemedi bile" diye konuştu.

28 yaşındaki rehber, dişi aslanın bir yavrusunu güvenli bir yere götürdüğünü, ancak diğer yavrunun arkada kaldığını belirtti. Robertson o anları şöyle anlattı:

Rahatlamamız kısa sürdü çünkü güçlü akıntı ikinci yavruyu sürükledi. Yavrunun su üzerinde kalmak için verdiği mücadeleyi korku içinde izledik. küçük yavrunun annesine doğru yüzmeyi başarması bizi şaşırttı.

Robertson anne aslanın bunun ardından suya girip yavrusunu kurtardığını ve kıyıya sağ salim getirdiğini söyledi.

Dişi aslanlar annelik içgüdüleri ve yavrularına bağlılıklarıyla biliniyor. yavrular, diğer hayvanlardan korunmadan avlanmaya kadar pek çok beceriyi annelerinden öğreniyor. Suyu pek sevmeyen bu büyük kediler, sadece gerektiğinde yüzüyor.

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