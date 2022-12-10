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Aziz Dostum Çehov AKM'de

Zafer Algöz'ün yönetmenliğinde İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncularının yer aldığı, ünlü yazar Anton Çehov'un "Bir Evlenme Teklifi", "Tütünün Zararları" ve "Ayı" öykülerinden belli kesitlerin aktarıldığı "Aziz Dostum Çehov", 8-10 Aralık tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezinde tiyatroseverlerle buluştu.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 15:09
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Aziz Dostum Çehov AKM'de

Aziz Dostum Çehov AKM'de
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Oyunun yönetmeni Zafer Algöz, çevirisi ise Yılmaz Gruda'ya ait. 'Bir Evlenme Teklifi', evlenme arzusundaki bir kadının takıntılarını ve bir türlü iletişim ortamı bulamadığı eş adayıyla yaşadığı münakaşaları anlatıyor. Rus devlet yapısı ve bu yapıya uygun yönetimin ironik bir ifadesini yansıtan 'Ayı', Çehov'un en bilinen ve en çok sahnelenen oyunları arasında yer alıyor. Çehov'un 1888 yılında yazdığı oyunun temelinde ipoteğini kaldırabilmek için kendisine borçlu olan insanları ziyaret eden ancak borçlularında aradığını bulamayan adamın eğlendirici ve düşündürücü hikâyesine yer veriliyor. 'Tütünün Zararları' ise baskın bir eş yüzünden 33 yıl istemediği hayatı yaşamış bir adamı konu ediyor. Erdinç Gülener, Eylem Yıldız ve Hakan Elmasoğlu'nun rol aldığı oyunun dekor ve kostüm tasarımı Medina Yavuz Almaç'a, ışık tasarımı ise Birol Gezici'ye ait.

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