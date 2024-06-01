Aziz Yıldırım Ali Koç'un yönetimini topa tuttu. İddiaları yenilir yutulur gibi değil

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aziz Yıldırım Ali Koç'un yönetimini topa tuttu. İddiaları yenilir yutulur gibi değil

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, Ali Koç'un yönetim kurulu listesi ile ilgili çok sert ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'de 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul öncesi başkan adaylarının üyelerle buluşması devam ediyor.

Aziz Yıldırım bugün Fenerbahçe Havacılar Derneği'ndeydi. Kendisi ile ilgili "hükümetin adamı" iddialarına sert tepki gösteren Aziz Yıldırım, Ali Koç'un yönetiminde yer alan isimlerle ilgili flaş sözler sarf etti.

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Aziz Yıldırım, "Onların listesine bakın. Devlete yakın isimler, FETÖ’ye yakın isimler, Adnan hocacılar var. Tam tersi bana devletin adayı diyorlar. Ben kimsenin adamı değilim, olmadım, olmam. Ama onlar el altından devletle görüşüyorlar" iddiasında bulundu.

Ali Koç yönetiminin, devletle gizli görüşmeler yaptığını ifade eden Aziz Yıldırım, "Bu tüm ilişkiler Fenerbahçe'nin bağımsızlığına zarar verir. Ben Fenerbahçe'nin her zaman bağımsız kalması için mücadele ettim. Kimsenin adamı olmadım. 20 sene başkanlık yaptım ben. Hiç bir siyasetçi bana 'yönetimine bunu al' demedi. Biz Fenerbahçe'nin adamıyız." dedi.

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