Ali Koç'un İsmail Kartal'ın biletini neden kestiğini açıkladı

Fenerbahçe; Süper Lig'de rekorları alt üst etti, 99 puan topladı, ancak bu performans şampiyonluk için yetmedi. Sezonu ikinci sırada tamamlayan Sarı-Lacivertli ekipte teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

İsmail Kartal; 3 kez çalışma fırsatı bulduğu Fenerbahçe'ye son gelişinde 57 resmi maçta, 45 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 2.61 puan ortalamasıyla tarihe adını altın harflerle yazdırdı tecrübeli hoca. Peki bu kadar başarılı bir teknik adam görevden alındı?

İstatistiklere baktığımızda saha içi ile ilgili değil. Sadece şampiyon olunmadığı için gönderilmesi de mantıksız. Çünkü Başkan Ali Koç, "herkesi yendik sistemi yenemedik" diyerek suçun İsmail Kartal'da olmadığını açıkça dile getirmişti.

Peki neydi İsmail Kartal'ın gönderilmesinin asıl nedeni?

Detaylıca anlatayım...

Fenerbahçe'de 8-9 Haziran tarihleri arasında olağan kongre yapılacak. Ali Koç ile Aziz Yıldırım çetin bir başkanlık yarışına girecek.

2018 yılında açık ara farkla kaybettiği Ali Koç'tan rövanşı almak isteyen Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile çıtayı zirveye çıkardı. Dünyaca ünlü Portekizli hocayla her konuda anlaştıklarını dile getirirken, yaptığı teklifle Ali Koç'a da meydan okudu: "Yönetim Mourinho ile şimdiden gidip anlaşsın. Biz kazanırsak biz, onlar kazanırsa onlar çalışır. Ayrıca ben kazanamazsam, Mourinho'nun yıllık ücretinin yarısını da karşılayacağım.!"

Bu sözlerle köşeye sıkıştı Ali Koç. Seçimde yarışacağı isim karşısına öyle bir isimle çıkmıştı ki... Kazandığı kupaları saymaya kalksak, satırlar sığmaz.

Ali Koç, İsmail Kartal ile yola devam edileceğini açıklasa, belki de seçimi kaybedecekti! Çünkü Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile rüzgarı arkasına almıştı. Ali Koç da hemen karşı hamle yaptı, Aziz Yıldırım'ın anlaştığı Portekizli hocaya imzayı attırdı.

Bu sürpriz gelişmeyle kongrede yeniden avantajlı konuma geçen Ali Koç bir anlamda İsmail Kartal'ı gözden çıkarmak zorunda kaldı.

Eğer Aziz Yıldırım aday olmasa ya da Jose Mourinho kozunu öne sürmese, Ali Koç'un çalışacağı teknik adam İsmail Kartal'dı.