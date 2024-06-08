Aziz Yıldırım bir anda sahaya indi. Kongrede ortalık karıştı

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, gergin anlara sahne oldu.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Erol Bilecik'in konuştuğu sırada bir anda sahaya indi.



Bir süre sonra kürsüye geçip konuşma yapan Aziz Yıldırım'a, kongreyi yöneten Vefa Küçük tarafından, "Sayın Aziz Yıldırım benden söz almadan konuşamazsınız" uyarısı geldi.

Aziz Yıldırım ise Küçük'e "Ben söz alırım. Sen seçilmeden oraya oturdun." dedi.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım kürsüde konuştuktan sonra Vefa Küçük, "Kürsüye kadar geldiğine göre bir 30 saniye söz hakkı tanıyalım Aziz Yıldırım'a." sözlerini kullandı.

Söz hakkı alan Aziz Yıldırım ise, "Yapılan seçim gayrı demokratik bir seçim oldu. Şimdi buradan gidiyorum. Yarın oy kullanmaya geleceğim. Bizim arkadaşlardan kalmak isteyen olursa kalabilir." dedi.

Aziz Yıldırım daha sonrasında stadyumu terk etti.