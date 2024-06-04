Aziz Yıldırım darbeyi en yakınından yedi

Süper Lig’de sezonu 2. Sırada bitiren Fenerbahçe’de tüm gözler yaklaşan başkanlık seçimine çevrildi.

8-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek Olağan Genel Kurul’da Ali Koç ve Aziz Yıldırım kozlarını paylaşacak.

Aziz Yıldırım’ın vaadi olan Jose Mourinho’yu takımın başına geçirerek seçimde bir adım öne geçtiği inanılan Ali Koç’a sürpriz bir destek geldi.

Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesinde olan Kemal Fatih Aslan şok eden bir açıklama yaptı.

Aziz Yıldırım’ın listesinden ayrıldığını ve Ali Koç’u destekleyeceğini söyleyen Aslan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Fenerbahçe Ailem,

23 Mayıs 2024 tarihinde Başkan adaylarımızdan Sayın Aziz Yıldırım'ın Yönetim Kurulu listesinde olduğumu öğrendim. Sayın Aziz Yıldırım'ın beni listesine yazması onur verici bir durumdur.

Ancak adım listeye hiçbir bilgim olmadan, benimle herhangi bir istişare yapılmadan yazılmıştır.

Sayın Aziz Yıldırım'ın listesinde yer almayacağımı, Olağan Seçimli Genel Kurulumuzda Başkan Adayımız Sayın Ali Y. Koç'u destekleyeceğimi paylaşıyorum.

Kongremizde her iki adaya da başarılar diliyorum"