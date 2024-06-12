Aziz Yıldırım hüngür hüngür ağladı

Süper Lig'de sezonu 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de haftalardır merakla beklenen Olağan Seçimli Genel Kurul sona erdi.

Pazar günü yapılan başkanlık seçiminde 16 bin 464 oy alan Ali Koç rakibi Aziz Yıldırım'ı geçerek başkanlığa seçildi.

TARAFTARLAR MEST OLDU

Bir süredir araları bozuk olan Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın seçimin sonuçlanmasından sonra verdiği samimi görüntüler taraftarları mest etti.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Yorucu ve duygu dolu bir adaylık sürecini geride bırakan Aziz Yıldırım'ın gittiği bir etkinlik sırasında kendisine gösterilen videoda hüngür hüngür ağladığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.