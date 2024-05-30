Aziz Yıldırım ilk kovacağı kişiyi açıkladı. Fenerbahçeliler bayram yaptı

Fenerbahçe'de olağan genel kurul 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak. Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkanlık için yarışacak. İki aday her gün üyelerle buluşuyor, vaatlerini dile getiriyor.

Aziz Yıldırım bugün de üyelerle bir araya geldi, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli taraftarlar bu sezon takımda yaşanan sakatlıklardan dolayı dertliyli. Kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık'ın yeterli bulmayan taraftarların bu konudaki serzenişleri dinleyen Aziz Yıldırım, "Seçildiğim gün sağlık ekibini göndereceğim. Kovdum geri getirdiler. Tekrar kovacağım. Dışardan doktor getireceğiz geniş bir ekip kurup orada kalıcılık sağlayacağız" ifadesini kullandı.

Bu haberi duyan Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları yorumlarda büyük sevinç yaşadı.

Aziz Yıldırım'ın yaptığı diğer açıklamalar ise şöyle:

"Karşı taraf cuma gününe kadar hoca ve 2 oyuncu açıklamaya çalışıyor. Gördünüz mü Aziz Yıldırım ne büyük adammış ya? Başkan seçilirsem ve ilk sene şampiyon yapamazsam; olağanüstü kongreye gideceğim! Size söz veriyorum!"

"İki kale arkasına üçüncü kat çıkılacak, önümüzdeki sene kapasite 60 bin olacak. Çatı 3 metre yükseltilecek, stadın dışı karbonla kaplanacak ve akustik iyileştirilecek. Alman bir firmayla anlaşma yapıldı."

"Ben kavga etmeyeceğim bunu bilin. O iyi bir aile çocuğu bizim söylediklerimizi kaldıramaz ondan hiç girmeyelim. Ali Bey çaresiz, o Fenerbahçe için varolan bir insan değil, o kendisi için var. Yeni gelen arkadaşlarla 3 ayda kavga eder yanındakiler doğruyu söylediğinde onlarla kavga eder. Spor kulübü olmak dışında her şeyle uğraşıyoruz. Ey Fenerbahçeliler, 4 yılda beni gönderdiniz şimdi sıra onda!”

"Bunlar, menajerlerine Mourinho’ya gidip ‘Aziz Yıldırım enkaz bıraktı’ dedirtmişler. Konuşuyorduk… Adamın önünde tesisler açıktı, sordum ‘Bunları kim yaptı biliyor musun?’ dedim."

"Ben onunla neden televizyona çıkayım? Ne var, ne konuşacağız? Ben sizinle çıkarım siz haddinizi bilirsiniz, ben haddimi bilirim. Bununla (Ali Koç) öyle bir şey olabilir mi?"

"Seçilirsem TFF Başkanı değişir! Direkt değişir hem de görürsünüz. Gidecek! Ama ben seçilmezsem, devam etme şansı var!"