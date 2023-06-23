Aziz Yıldırım kararını açıklıyor

Fenerbahçe'de tüm gözler Aziz Yıldırım'ın bugün saat 14.00'te yapacağı basın toplantısında olacak.

Aziz Yıldırım kararını açıklıyor

Editör: Hamza Özalkuş

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım bugün 14.00'te basın toplantısı düzenleyecek.

Mali genel kurul öncesi halefi Ali Koç'a güven tazelemesi için olağanüstü genel kurula gitme çağrısı yapan ve mevcut başkanın "Ya aday olun ya da başımızdan çekilin" sözlerinin hedefi olan Yıldırım'ın Beylerbeyi Bosphorus Palace Hotel'de hem bu sözlere yanıt vermesi hem de gündemi değerlendirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin eski başkanının toplantısına yoğun bir katılım olacağı bekleniyor.

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