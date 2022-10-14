Aziz Yıldırım 'milletvekili adaylığı' iddialarına yanıt verdi

Bir internet sitesinde yayınlanan "Aziz Yıldırım’ın 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili adayı olacağı" iddiaları hızla yayılmıştı.

"ŞAHSIMIN SİYASET İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR AJANDASI BULUNMAMAKTADIR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna servis edilen, 2023 seçimlerinde bir partiden milletvekili adayı olacağım yönünde çıkan haberler tümüyle yalandır. Şahsımın siyaset ile ilgili herhangi bir ajandası bulunmamaktadır. Hakkımda çıkan asparagas haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim."