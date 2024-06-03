Aziz Yıldırım müjdeyi duyurdu

Ali Koç ile birlikte Fenerbahçe başkanlığı için yarışan Aziz yıldırım yenş bir kaynak yaratmak için düğmeye bastı.

Mourinho ismini gündeme getirerek Ali Koç ve yönetimini Portekizli teknik adama yönlendiren Aziz Yıldırım sahibi olduğu Dearsan Tersanesi'nin ilk defa Türkiye ile bir savunma sanayi projesi gerçekleştireceğini belirtti.

Ekonomi basını ile gerçekleştirdiği kahvaltıda konuşan Yıldırım, Dearsan'ın daha önce Türkmenistan, Katar, Nijerya ve Tanzanya gibi ülkeler için donanma gemileri inşa ettiğini, ancak Türkiye ile bu zamana kadar bir işbirliği yapmadıklarını ifade etti.

FENERBAHÇE TARAFTARI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Ocak ayında Türkiye ile bir savunma sanayi anlaşması imzaladıklarını ve gemi inşasına başlayacaklarını açıkladı. Yıldırım, şirketin finansal durumunun iyi olduğunu ve yatırım yapacak yeni alanlar aradıklarını söyledi.

Yıldırım'ın bu açıklamaları sosyal medyada geniş yankı buldu ve çok sayıda yorum aldı.

Özellikle Fenerbahçe taraftarları Aziz Yıldırım'ın başkanlığı için sosyal medyada kampanya başlattı.

YATIRIMLAR TAM GAZ

Özellikle Türkmenistan'a yapılan ihracatlarla dikkat çeken Dearsan, yakın zamanda Katar ile iki hücumbot üretimi için anlaşma imzaladı.

Ancak Dearsan'ın daha önceden Türk Donanması için de gemi üretimi yaptığı belirtiliyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nde hizmet veren TUZLA Sınıfı Karakol Gemileri ve TCG KIZILIRMAK ile TCG YEŞİLIRMAK römorkörleri, Dearsan Tersanesi tarafından inşa edilmiş.

Ayrıca, Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu Dearsan Tersanesi, firkateyn, korvet, hücumbot ve römorkörlerin yanı sıra insansız deniz araçları da geliştiriyor. Şirket, özel sektörde askeri gemi üretimi yapan RMK Tersanesi ile rekabet içinde olduğu biliniyor.