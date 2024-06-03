Aziz Yıldırım müjdeyi duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi
Aziz Yıldırım müjdeyi duyurdu

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım Türkiye'nin savunma sanayii alanında önemli bir adım attıklarını duyururken "İlk kez" diyerek yeni anlaşmayı açıkladı.

Ali Koç ile birlikte Fenerbahçe başkanlığı için yarışan Aziz yıldırım yenş bir kaynak yaratmak için düğmeye bastı.

Mourinho ismini gündeme getirerek Ali Koç ve yönetimini Portekizli teknik adama yönlendiren Aziz Yıldırım sahibi olduğu Dearsan Tersanesi'nin ilk defa Türkiye ile bir savunma sanayi projesi gerçekleştireceğini belirtti.

Ekonomi basını ile gerçekleştirdiği kahvaltıda konuşan Yıldırım, Dearsan'ın daha önce Türkmenistan, Katar, Nijerya ve Tanzanya gibi ülkeler için donanma gemileri inşa ettiğini, ancak Türkiye ile bu zamana kadar bir işbirliği yapmadıklarını ifade etti.

FENERBAHÇE TARAFTARI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Ocak ayında Türkiye ile bir savunma sanayi anlaşması imzaladıklarını ve gemi inşasına başlayacaklarını açıkladı. Yıldırım, şirketin finansal durumunun iyi olduğunu ve yatırım yapacak yeni alanlar aradıklarını söyledi.

Yıldırım'ın bu açıklamaları sosyal medyada geniş yankı buldu ve çok sayıda yorum aldı.

Özellikle Fenerbahçe taraftarları Aziz Yıldırım'ın başkanlığı için sosyal medyada kampanya başlattı.

YATIRIMLAR TAM GAZ

Özellikle Türkmenistan'a yapılan ihracatlarla dikkat çeken Dearsan, yakın zamanda Katar ile iki hücumbot üretimi için anlaşma imzaladı.

Ancak Dearsan'ın daha önceden Türk Donanması için de gemi üretimi yaptığı belirtiliyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nde hizmet veren TUZLA Sınıfı Karakol Gemileri ve TCG KIZILIRMAK ile TCG YEŞİLIRMAK römorkörleri, Dearsan Tersanesi tarafından inşa edilmiş.

Ayrıca, Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu Dearsan Tersanesi, firkateyn, korvet, hücumbot ve römorkörlerin yanı sıra insansız deniz araçları da geliştiriyor. Şirket, özel sektörde askeri gemi üretimi yapan RMK Tersanesi ile rekabet içinde olduğu biliniyor.

thumbs-b-c-4c2755152f747140591b43bcf752def2.jpg

64808330df5da.jpg

63242ab26c379.jpg

İlgili Haberler
'Tercüman Mourinho Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun'
Arda Güler İspanyolca konuştu. Madrid yıkıldı
Bugün hangi maçlar var? Hangi kanalda? 3 Haziran 2024. Bugünkü maçlar
Ali Koç şaştı kaldı. İmza töreninde Aziz Yıldırım sürprizi
Son Haberler
Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı oldu Dünya
Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı oldu
Van Gölü Canavarları yola çıktı Spor
Van Gölü Canavarları yola çıktı
Her gün 5 tane ceviz yiyen yaşadı. Etkisini duyan kuru yemişçiye hücum edecek Sağlık
Her gün 5 tane ceviz yiyen yaşadı. Etkisini duyan kuru yemişçiye hücum edecek
TÜİK'in market alışverişlerini Sebastian mı yapıyor? Gir markete gör bakalım yüzde 3,37 mi? Ekonomi
TÜİK'in market alışverişlerini Sebastian mı yapıyor? Gir markete gör bakalım yüzde 3,37 mi?
Türkiye bu olayı konuşuyor. Müge Anlı'daki çocuk istismarında karar verildi Gündem
Türkiye bu olayı konuşuyor. Müge Anlı'daki çocuk istismarında karar verildi
İhanet ettiğimiz sadık yârimiz: Kara toprak Kitap
İhanet ettiğimiz sadık yârimiz: Kara toprak
Erman Toroğlu tuttuğu iki takımı açıkladı Spor
Erman Toroğlu tuttuğu iki takımı açıkladı