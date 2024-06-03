Arda Güler İspanyolca konuştu. Madrid yıkıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid, Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek kupaya uzandı.

İspanyol devi, bu kulvarda 15. kupasını kaldırdı ve tarihi bir zafere imza attı.

Real Madrid, kutlamalarını başkent Madrid'de sürdürüyor.

Kutlamalara milli yıldız Arda Güler damgasını vurdu.

ARDA GÜLER İSPANYOLCA KONUŞTU

Ancelotti kutlamalar sırasında eline mikrofonu aldı ve “Sizi çok özel bir çocukla tanıştıracağım. Arda Güler” dedi.

Ancelotti'nin bu sözleri sonrası Real Madrid taraftarı hep bir ağızdan 'Arda Güler' şeklinde tezahürat yaptı.

İtalyan teknik adam mikrofonu Arda'ya verdi ve Arda da İspanyolca "Merhaba Madridistalar! Biz bir aileyiz, her şey için teşekkürler!" dedi.

O anlar sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.