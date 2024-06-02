Ali Koç şaştı kaldı. İmza töreninde Aziz Yıldırım sürprizi

İsmail Kartal'ın yerine Portekizli Jose Mourinho ile anlaşan Fenerbahçe yönetimi Ülker Stadyumu'nda bir imza töreni gerçekleştiriyor.

Binlerce taraftarın katıldığı tören öncesi başta Ali Koç olmak üzere herkesi şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Törenin başlaması için yerini alan taraftarlar birden Aziz Yıldırım tezahüratında bulunmaya başladı.

8-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek Olağan Genel Kurul'da Ali Koç ve Aziz Yıldırım başkanlık için karşı karşıya gelecek.

Haftalar öncesinde adaylığı hakkında bir açıklama yapan Aziz Yıldırım seçilmesi halinde takımın başına Mourinho'yu getireceğini söylemişti.

Ancak rakibinden önce davranan Ali Koç Portekizli teknik adam ile imzaları atmıştı.