Aziz Yıldırım sözünü tuttu. Ali Koç şaştı kaldı

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Aziz Yıldırım sözünü tuttu. Ali Koç şaştı kaldı

Seçimi kaybeden Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a büyük bir jest geldi.

Fenerbahçe’de haftalardır beklenen Olağan Seçimli Genel Kurul sona erdi.

16 bin 464 üyenin oyunu alan Fenerbahçe başkanı Ali Koç rakibi Aziz Yıldırım’ı geçerek yeniden seçildi.

Araları 2018’den beri bozuk olan Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın seçim sonu sarılmaları ve buzların erimesi camiada büyük bir memnuniyet yarattı.

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STADI YENİLEYECEK

Oluşan bu sıcak hava etkisini henüz kaybetmeden Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a büyük bir jest geldi.

Seçimi kaybetmesine rağmen her türlü desteği vereceğini söyleyen Aziz Yıldırım en büyük projesi olan stadı yenilemeye dair raporları Ali Koç’a gönderdi.

Yıldırım bununla beraber stadyum yenilmeye dair çıkacak masrafları karşılayacağına dair söz verdi.

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NE OLMUŞTU?

Aziz Yıldırım seçim sürecinde stadyum projesi ile ilgili olarak, "Kale arkalarındaki alt tribünleri, koltukları sökeceğiz. UEFA'dan izin alabilirsek buna devam edeceğiz. Ayakta seyirci alacağız ve ayaktaki seyirci ile kapasite 60 bin. Ama 'Burası Kadıköy Buradan Çıkış Yok' sloganını yeniden yaratacağız” demişti.

Aziz Yıldırım’ın stat projesi hakkında Ali Koç ise “Aziz Başkan, bugün bir stat projesi yayınlamış. Yayınlar, yalandan kim ölmüş” diyerek projeye karşı çıkmıştı.

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