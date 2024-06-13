Dursun Özbek ilk transferi kendine yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Dursun Özbek ilk transferi kendine yaptı

Fatih Birol Dursun Özbek'in danışmanı oldu.

Galatasaray'da rekor bir oyla seçimi kazanan Dursun Özbek'ten sürpriz bir atama geldi.

Özbek, Fatih Birol'u uluslararası ilişkiler başdanışmanlığına getirdi.

dursun-superls.webp

Sarı-kırmızılılardan atamaya dair yapılan açıklamada, "Fatih Birol, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in uluslararası ilişkiler başdanışmanı olarak atanmıştır" denildi.

Açıklamada Fatih Birol'un atamasının yönetim kurulunun 11 Haziran 2024 tarihli kararıyla yapıldığı bildirildi.

resim-2024-06-13-235219601.png

FATİH BİROL KİMDİR?

1958 yılında Ankara'da dünyaya gelen Fatih Birol İstanbul Teknik Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ardından Viyana Teknik Üniversitesi'nde enerji ekonomisi alanında yüksek lisans ve doktora yapan Birol, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanlığını görevini de yürütmekte.

İlgili Haberler
Mourinho'dan Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım
Mourinho'dan Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıran paylaşım
Bursaspor'un işi iyice zorlaştı
Son Haberler
Avrupa borsalarında kapanış verileri belli oldu Ekonomi
Avrupa borsalarında kapanış verileri belli oldu
Başkentte silahlı saldırı. Çevredeki bina ve dükkanlar zarar gördü Yerel Haberler
Başkentte silahlı saldırı. Çevredeki bina ve dükkanlar zarar gördü
Fiyatı yüzde 233 arttı. Altını da gümüşü de ezdi geçti Ekonomi
Fiyatı yüzde 233 arttı. Altını da gümüşü de ezdi geçti
Saros Körfezi'nde tehlikeli dakikalar: Denizin ortasında mahsur kaldılar Yerel Haberler
Saros Körfezi'nde tehlikeli dakikalar: Denizin ortasında mahsur kaldılar
LGS'de çıkan soru davalık oldu Gündem
LGS'de çıkan soru davalık oldu
Aracını diğer sürücüler çekebilsin diye üzerinde anahtarla park etti Video
Aracını diğer sürücüler çekebilsin diye üzerinde anahtarla park etti
Cumhurbaşkanı tehdit edilir mi? Yazarlar
Cumhurbaşkanı tehdit edilir mi?