Dursun Özbek ilk transferi kendine yaptı

Galatasaray'da rekor bir oyla seçimi kazanan Dursun Özbek'ten sürpriz bir atama geldi.

Özbek, Fatih Birol'u uluslararası ilişkiler başdanışmanlığına getirdi.

Sarı-kırmızılılardan atamaya dair yapılan açıklamada, "Fatih Birol, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in uluslararası ilişkiler başdanışmanı olarak atanmıştır" denildi.

Açıklamada Fatih Birol'un atamasının yönetim kurulunun 11 Haziran 2024 tarihli kararıyla yapıldığı bildirildi.

FATİH BİROL KİMDİR?

1958 yılında Ankara'da dünyaya gelen Fatih Birol İstanbul Teknik Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ardından Viyana Teknik Üniversitesi'nde enerji ekonomisi alanında yüksek lisans ve doktora yapan Birol, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanlığını görevini de yürütmekte.